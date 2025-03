Força Aérea Brasileira e Marinha do Brasil transportam míssil antiaéreo do Rio de Janeiro para Fortaleza

A operação faz parte da operação Joanne d'Arc e representa uma parceria entre as forças armadas do Brasil

Em uma operação inédita junto à Força Aérea Brasileira (FAB), a Marinha do Brasil (MB) realizou, nesta sexta-feira 21, o embarque do Míssil Antinavio de Superfície (MANSUP) na Base Aérea do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro (RJ) com destinho a Fortaleza (CE). De produção nacional, o míssil foi embarcado na aeronave KC-390 dentro da viatura Astros, do Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais.

Segundo o comandante Michel Silva, porta-voz da Marinha Brasileira, “uma parceria entre a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira só reforça a importância desse momento para a defesa nacional”.