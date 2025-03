Segurança tem arma levada durante assalto em prédio da Secretaria da Saúde; veja vídeo

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um segurança teve arma levada durante um assalto na entrada do prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria da Saúde do Ceará, na avenida Washington Soares, no bairro Messejana, em Fortaleza, nessa sexta-feira, 7.

A ação aconteceu após uma dupla chegar em uma motocicleta, passar pelo portão principal e abordar o homem, que estava na guarita do local.