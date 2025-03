Duas pessoas são baleadas durante tiroteio em cruzamento no bairro Cristo Redentor; veja vídeo

Tiroteio foi registrado em cruzamento de vias públicas no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Duas pessoas foram baleadas por disparo de arma de fogo durante um tiroteio na tarde deste sábado, 8, no cruzamento das ruas Francisco Calaça e Cinco de Agosto, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. As vítimas, ainda não identificadas, foram socorridas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cristo Redentor. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o momento em que um carro de modelo Onix preto chega no local e, em seguida, criminosos dentro do veículo iniciam os disparos nas vias. O POVO apurou com uma fonte policial que pelo menos 20 tiros foram efetuados na região.

Nas imagens, é possível ver a alta circulação de pessoas no momento em que os disparos aconteceram e, em seguida, tentam fugir dos tiros. Um popular chegou a arremessar uma garrafa de vidro contra o carro no momento em que ele saiu do local.