Festival celebra o futebol feminino no Dia Internacional da Mulher

Footbao Mulheres Incríveis promove inclusão. Evento contará com mais de 250 meninas. Saiba mais! / Crédito: Jogada 10

No próximo sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, rola o Festival Footbao Mulheres Incríveis. O evento reunirá mais de 250 meninas de diversas categorias para celebrar o futebol feminino. Realizado pela ACAFF em parceria com o Footbao, o festival promove a inclusão e a valorização das mulheres no esporte. Com a participação de equipes das categorias sub-08, sub-10, sub-12, sub-14, sub-15, sub-16, sub-20 e adulta, o evento será um grande encontro do futebol feminino, proporcionando não apenas jogos emocionantes, mas também desafios interativos, como “Bola no cesto”, “Desafio do equilíbrio” e “Golzinho 1×1”. Além disso, haverá atividades paralelas como aulas de pilates, jump e step, incentivando a prática esportiva em diferentes modalidades.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para Mariana Sensini, diretora geral da Footbao, o festival representa um marco na consolidação do futebol feminino na base. “Queremos que cada menina que participar do evento se sinta parte desse movimento de transformação. O futebol é para todas, e eventos como esse reforçam a importância de abrir espaço para novas gerações no esporte.”

Já Euler Victor, diretor da Footbao, destaca o impacto do evento na visibilidade do futebol feminino. “Nosso objetivo é fortalecer a modalidade e criar oportunidades para que meninas de diferentes idades possam se desenvolver e competir em um ambiente saudável e inclusivo. O Festival Footbao Mulheres Incríveis é mais do que um torneio, é uma celebração do talento e da paixão dessas atletas.” O Festival Footbao Mulheres Incríveis reforça o compromisso com o desenvolvimento do futebol feminino e cria um ambiente de confraternização e empoderamento para meninas e mulheres apaixonadas pelo esporte. Mais informações sobre o evento e a programação completa podem ser obtidas pelos canais oficiais da organização.