Rodoviária de Fortaleza tem movimento intenso no 1º dia de Carnaval 2025

Entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março é esperado que 54.164 pessoas tenham embarcado pelas estações rodoviárias do tipo na Capital, segundo a Socicam, administradora do terminal. Isso representa 13% de aumento em relação à média normal de fluxo e uma alta de 2% em relação ao Carnaval de 2024.

A manhã deste sábado de Carnaval, 1º de março, foi marcada por chuvas e uma movimentação intensa no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, em Fortaleza. Passageiros de diferentes lugares e com destinos diversos embarcavam para curtir o feriado, rumo à folia e ao descanso.

As gêmeas Maria Isabel e Maria Isabele com sua família Crédito: Rafael Santana

As gêmeas Maria Isabel e Maria Isabele com sua família Crédito: Rafael Santana

Já no terminal, diversas pessoas carregavam malas, mochilas, caixas e sacolas em direção ao embarque. Uma delas era a família das gêmeas Maria Isabel e Maria Isabele, de 19 anos. Todos eles estavam indo para Tururu, interior do Ceará.

“Estamos indo visitar a nossa família. A minha expectativa é grande, quero aproveitar muito, me divertir, conhecer lugares novos e ter memórias”, diz Isabel.

Para sua irmã Isabele a programação não podia estar melhor. “Vou sair toda noite, e se não tiver animado a gente mesmo faz a festa”, afirma.

Para Antonio Aragão, estudante de Medicina de 22 anos, as expectativas para esse feriado são as melhores. Ele reside em Fortaleza há um ano e meio e está voltando para sua cidade natal, Ipú, no noroeste do Ceará.