Escoliose em crianças: entenda o que é e saiba como identificar

A coluna vertebral é a estrutura responsável pela sustentação do corpo humano. Graças a ela, as pessoas conseguem permanecer em pé e realizar movimentos com precisão. No entanto, essa haste flexível pode assumir uma posição de desalinhamento e se contorcer em seu próprio eixo, originando a chamada escoliose.

Podendo se manifestar desde a infância, em casos leves, a deformidade pode não afetar as atividades diárias, mas, em casos graves, pode ser dolorosa e limitar a rotina do paciente. Por isso, o fisioterapeuta Dr. Rodrigo Andrade, fundador do Escoliose Brasil, explica quais são os sintomas e como tratar este problema. Veja!

Causas da escoliose

A maioria dos casos de escoliose em crianças é idiopática, o que significa que a causa é desconhecida. Porém, existem outros tipos de escoliose, que podem ser causados por problemas neuromusculares, congênitos ou lesões na coluna vertebral.

Sintomas da doença

Existem algumas maneiras de perceber sinais de que uma criança pode ter escoliose. Aqui estão algumas das coisas que você pode observar:

Desalinhamento dos ombros;

Desvio da coluna;

Protuberância nas costas;

Dificuldade em manter a postura.

É importante lembrar que esses sinais podem ser sutis e podem ser facilmente confundidos com outros problemas de saúde. Se você suspeita que a criança possa ter escoliose, o melhor levá-la para uma avaliação com um fisioterapeuta ou ortopedista pediátrico.