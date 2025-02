Veja dicas de saúde para se proteger no carnaval

Quem vai curtir o carnaval nos trios elétricos, blocos de rua e desfiles de escolas de samba deve ficar atento a alguns cuidados para garantir diversão até a Quarta-Feira de Cinzas (5). O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), por exemplo, pede cuidado redobrado na hora de usar lentes coloridas, colas para cílios, maquiagem com glitter, tinturas faciais e pomadas para modelar, trançar ou fixar cabelos, para evitar traumas e infecções oculares.

A presidente do CBO, Wilma Lelis, ressalta que as pomadas fixadoras de cabelo lideram a lista de produtos que merecem atenção quando o assunto é saúde ocular durante o carnaval. Além de dor, pacientes que apresentaram problemas ao usar pomadas modeladoras relataram irritação e inchaço nos olhos e, em casos mais graves, até cegueira temporária.

A entidade orienta cuidado especial com produtos que possam causar queimadura química na córnea, como cola de cílios, tintas, sprays de espuma. Se houver exposição a substâncias corrosivas ou abrasivas, a indicação é lavar os olhos, preferencialmente, com soro fisiológico em abundância. Em emergência, a água corrente pode ser utilizada ao redor do olho. Posteriormente, deve-se procurar um serviço de oftalmologia para uma avaliação especializada.

“Infelizmente, pomadas com substâncias proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) continuam chegando ao mercado e fazendo vítimas, colocando em risco a saúde ocular de inúmeras pessoas, o que é preocupante”, afirma Wilma.

O presidente da SBP, Clóvis Francisco Constantino, considera fundamental que os pais tenham uma conversa com os filhos antes de saírem para bloquinhos de rua ou festas.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) orienta os pais e cuidadores a escolherem blocos ou festas adequados para a faixa etária da criança ou do adolescente.

A SBP recomenda ainda ficar pelo menos a 15 metros de distância de caixas de som, pois o volume elevado pode prejudicar a audição. Para aqueles com maior sensibilidade auditiva, a indicação é usar protetores auriculares.

“O diálogo é muito importante para que as crianças e adolescentes entendam que existem riscos aos quais, muitas vezes, eles não têm noção. Esse momento também mostra que os pais confiam em seus filhos. Porém, deve-se falar sobre não consumir álcool e outras drogas, além de reforçar a orientação de nunca aceitar doces, balas ou bebidas de pessoas desconhecidas, por mais bem intencionadas que elas pareçam”, alerta Constantino.

Rodovias

Antes de pegar a estrada para curtir o carnaval, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) reforça a importância do uso de cinto de segurança, de cadeirinhas apropriadas e a acomodação correta de bagagens e de animais de estimação. Em casos de colisões, os objetos soltos dentro do veículo podem ser arremessados sobre os ocupantes, causando ferimentos. Motociclistas devem usar sempre capacetes.

A associação também chama a atenção para a importância do bem-estar do condutor do veículo.