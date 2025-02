Em amistoso preparatório, Fortaleza futsal goleia Imperial por 5 a 2 no Paulo Sarasate

O Leão disputará cinco torneios nesta temporada: Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Estado e Supercopa

Atual campeão brasileiro, nordestino e da Copa do Estado, o Leão disputará cinco torneios nesta temporada: Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Estado e Supercopa. Esta última pode garantir a equipe na Libertadores da modalidade.

Em amistoso de apresentação do elenco de futsal à torcida, o Fortaleza venceu o Imperial Horizonte por 5 a 2 na noite desta terça-feira, 18, no Ginásio Paulo Sarasate. Os gols do Tricolor foram marcados por Valdin, Rômulo, Luisinho (duas vezes) e Gugu Flores.

Os torcedores que foram ao Paulo Sarasate puderam ver novos rostos, como o goleiro João Neto, os alas Levy e Dudu, além do pivô Gugu Flores. Na área técnica, Guigo Verfe estreava no comando tricolor.

Mesmo com essas novidades, o primeiro gol leonino no ano saiu dos pés de um velho conhecido. De pênalti, Valdin abriu o placar no início do segundo tempo.

O Leão do Pici, no entanto, levou um susto. Em duas jogadas de contra-ataque, o Imperial virou o jogo e passou a se portar melhor no amistoso. Mas o coletivo tricolor se impôs.