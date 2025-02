Parque do Cocó sedia campanha para dar visibilidade a doenças raras

É a primeira vez que a campanha está acontecendo na Cidade, porém, outras iniciativas ocorrem todos os anos não só em Fortaleza, como também em outros estados do Brasil . A escolha das borboletas como símbolo reforça a transformação ao longo do processo.

A campanha “ Transformando O Raro ” tem o intuito de dar visibilidade a doenças raras e será realizada neste sábado, 22, no Parque Estadual do Cocó , em Fortaleza . O evento é gratuito e aberto ao público e vai das 10 às 16 horas.

A experiência é inspirada no ciclo de vida da borboleta – a borboleta azul, uma espécie única–, fazendo uma analogia às fases pelas quais passam as pessoas com condições raras. Confira quais são:

Ovo (diagnóstico): os visitantes iniciam o percurso passando por uma piscina de bolinhas, que representa a incerteza inicial do diagnóstico. Ao final, a bolinha branca marca o momento da confirmação do diagnóstico, destacando o impacto na vida da pessoa com doença rara e seus familiares.

Lagarta (adaptação): um percurso com espelhos distorcidos representa o momento inicial do diagnóstico, marcado por dúvidas e desafios. Ao final, um espelho nítido simboliza a aceitação e o autoconhecimento.

Casulo (transformação): os participantes terão um momento de relaxamento guiado por profissionais, como massoterapeutas e instrutores de meditação, simbolizando o autocuidado e o fortalecimento emocional ao longo da jornada.

Borboleta (superação): a última etapa do circuito será marcada por um grande backdrop (painel de fundo) de borboleta, um jardim colorido e elementos visuais vibrantes, representando a superação e uma nova forma de viver.

O tema deste ano foi inspirado nas conversas com associações de pacientes, que ressaltaram a complexidade da jornada dos indivíduos com doenças raras e de seus familiares – desde o diagnóstico até os cuidados multidisciplinares, adaptação e aceitação da condição.

O Ceará conta com dois centros de referência para atender e tratar doenças raras, ambos em Fortaleza. O Hospital Albert Sabin atende pacientes de até 18 anos e recebe cerca de 130 crianças raras por mês. O acesso se dá por encaminhamento da Central de Regulação do município ou pela emergência do próprio hospital. Já os casos de jovens e adultos são atendidos no Hospital Universitário Walter Cantídio.