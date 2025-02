Programa ambiental oferece bolsas de R$ 500 para jovens

Estão abertas as inscrições para o Programa Agente Jovem Ambiental (AJA), lançado pelo Governo do Estado do Ceará e coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema). As inscrições seguem até o dia 15 de março de 2025 e são destinadas exclusivamente para atividades presenciais no Parque Estadual do Cocó, uma das maiores Unidades de Conservação do Estado.