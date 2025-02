Encontro Bárbaras discute saúde mental e liderança feminina e lança nova revista

Encontro Bárbaras abordou a relevância da saúde mental e da liderança feminina / Crédito: FERNANDA BARROS

O Encontro Bárbaras, realizado nesta sexta-feira, 14, no Espaço O POVO de Cultura & Arte, reuniu mulheres de diversas áreas para debater temas essenciais, como saúde mental, ansiedade, depressão e liderança feminina no mercado de trabalho. O evento também marcou o lançamento da Revista Bárbaras, ampliando ainda mais o alcance do projeto. O projeto Bárbaras nasceu na celebração dos 95 anos do O POVO e diante da grande repercussão tornou-se um compromisso anual. Cliff Villar, diretor corporativo do O POVO e idealizador do projeto, destacou a relevância da iniciativa: “O Bárbaras é um projeto para mulheres, feito por mulheres. Mas não é um feminino ‘cor de rosa’, e sim um espaço que discute misoginia, violência doméstica, questão racial, gênero, mercado de trabalho, tripla jornada e direito ao corpo. O objetivo é amplificar vozes e tirar muitas mulheres da invisibilidade”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com a presença de 37 articulistas, o evento trouxe perspectivas de mulheres trans, indígenas, empresárias, vítimas de violência, profissionais do direito e da ciência, garantindo um espaço plural e representativo.

A psicóloga e psicanalista Beatriz Nolasco, que palestrou sobre o tema “Janeiro Branco”, reforçou a importância de eventos como esse: “Nós, mulheres, merecemos mais espaços de debate para nos unificar, fortalecer e disseminar informações. Acredito que conseguimos dialogar e construir questionamentos que promovem liberdade e empoderamento”. Já a psicóloga Karila Loiola, que abordou o tema “Mulheres sofrem mais com ansiedade e depressão”, alertou para os altos índices desses transtornos entre as mulheres: “É fundamental sensibilizar e alertar sobre os fatores que levam a esses números preocupantes. E, principalmente, discutir o que pode ser feito para mudar essa realidade.” Ela ainda enfatizou a importância do evento para promover trocas de experiências enriquecedoras. “Ouvir relatos, compartilhar vivências e perceber que não estamos sozinhas dá força e empoderamento”, ressaltou. O evento também contou com um momento de debate com o tema “Liderança Feminina: Construindo sua voz e presença no mercado de trabalho", mediado pela jornalista do O POVO, Sara Oliveira. Também participaram do evento Renata Paula Santiago, CEO da Eleva, e Daniela Cabral, CEO da Acal, que abordaram sobre os desafios e conquistas das mulheres em cargos de liderança.

“Este evento reúne mulheres fortes, algumas fragilizadas, mas que encontram no diálogo pontos de equilíbrio. No mercado de trabalho, precisamos aprender a dizer ‘não’, cuidar da nossa saúde emocional e ter compaixão conosco mesmas. A fé também nos ajuda a superar momentos difíceis”, destacou Daniela. A conselheira do Tribunal de Contas do Ceará, Soraia Victor, ressaltou os desafios da ascensão feminina no serviço público: “Ainda vivemos um momento de muito patrimonialismo, e isso dificulta a formação de lideranças femininas. Precisamos nos unir para mudar essa realidade e quebrar esses padrões que limitam o crescimento das mulheres”. Lançamento Revista Bárbaras O evento também marcou o lançamento da Revista Bárbaras, consolidando o crescimento do projeto. Daniel Oiticica, editor-chefe da publicação, ressaltou que a revista é um marco em um momento em que direitos femininos estão ameaçados: “A revista reafirma o compromisso do Grupo O POVO com a defesa da igualdade de gênero. Em um contexto global de retrocessos, essa publicação se torna ainda mais necessária. Ela é um microfone que amplifica a luta das mulheres”, afirmou.