Moedas Globais: Dólar recua com acordo de tarifas de Trump e vendas no varejo

O fato de Trump anunciar tarifas recíprocas a serem avaliadas, país por país, em vez de tarifas gerais, deve "inevitavelmente levar algum tempo", e soluções implementadas imediatamente depois, disseram analistas do Deutsche Bank em relatório.

O dólar recuou diante de boa parte das moedas de países desenvolvidos após o mercado assimilar melhor o pacote de tarifas recíprocas de Donald Trump, com prazo para negociações.

Enquanto isso, as questões sobre se essa ameaça tarifária serão usadas como uma ferramenta de negociação, provavelmente, permanecerão, segundo o relatório. As notícias limitadas sobre tarifas e os rendimentos mais baixos após os dados de preços ao produtor dos EUA de quinta-feira prejudicaram o dólar, disse o Deutsche.

O movimento do dólar hoje ainda é reflexo da queda inesperada nas vendas do varejo dos Estados Unidos em janeiro, divulgada nesta sexta-feira, que elevou as apostas de corte nos juros daquele país neste ano.

O índice DXY, que mede o dólar ante rivais, operava com recuo de 0,56%, a 106,710 pontos. Perto das 17h50 (de Brasília), o dólar também caía ante a moeda japonesa, cotado a 152,35 ienes. O euro subia a US$ 1,0496 e a libra avançava a US$ 1,2591.

*Com informações da Dow Jones Newswires