Brasil emplaca 6 surfistas nas oitavas de final da etapa de Abu Dhabi

O Brasil emplacou seis surfistas nas oitavas de final masculinas da segunda etapa do circuito mundial de surfe em Abu Dhabi, no Oriente Médio, que pela primeira vez na história sedia o evento. A competição na maior piscina de ondas artificiais do mundo reuniu ao todo 36 atletas, 11 deles brasileiros. Pela manhã (tarde em Abu Dhabi), o paulista Filipe Toledo, o potiguar Ítalo Ferreira e o catarinense Yago Dora levaram a melhor na primeira rodada qualificatória e avançaram direto para as oitavas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Somente surfistas homens caíram na água neste primeiro dia do Surf Abu Dhabi Pro. Na repescagem, disputada no início desta tarde no Brasil e à noite nos Emirados Árabes Unidos, asseguraram vaga nas oitavas os paulistas Miguel Pupo e Deivid “DVD” Silva, além do catarinense Mateus Herdy. Cinco brasileiros não foram bem nas nights sessions (sessões noturnas) - novidade no circuito mundial de surfe - e se despediram da competição: os paulistas Edgard Groggia e Samuel Pupo (irmão de Miguel), o pernambucano Ian Gouveia e João Chianca, que nasceu em Saquarema (RJ).