O POVO News repercute crítica de Lula ao Ibama, e atualiza sobre incêndio e tiroteio no RJ

"O Ibama é um órgão do governo e está parecendo que é um órgão contra o governo", disse o presidente

"Então, talvez semana que vem ou essa semana ainda, teremos reunião entre Casa Civil e Ibama e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que queremos, se depois vamos explorar é outra discussão. O que não dá é ficar nesse lenga-lenga, o Ibama é um órgão do governo e está parecendo que é um órgão contra o governo", disse Lula em entrevista à Rádio Diário FM, de Macapá.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Outro destaque do O POVO News 2ª edição é o tiroteio que fechou a Avenida Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, resultado de uma operação policial com intensa troca de tiros e que culminou em três pessoas baleadas.