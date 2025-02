O POVO News: TCU libera verba do Pé-de-Meia; Operação no Rio; Trump e guerra na Ucrânia

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 13, repercute a decisão em plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) de liberar os pagamentos do programa Pé-de-Meia que estavam bloqueados desde janeiro deste ano. A deliberação ocorreu nessa quarta-feira, 12.

O programa, uma das principais iniciativas do Governo Lula por meio do Ministério da Educação (Mec), tem como finalidade promover a permanência de estudantes no Ensino Médio. Na decisão, o tribunal deu prazo de 120 para o governo regularizar o programa e inserir os gastos no Orçamento da União para 2025, que ainda está tramitando no Congresso.