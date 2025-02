Mau uso prejudica funcionamento dos banheiros públicos de Fortaleza

O POVO visitou os dois complexos de banheiros em atividade na cidade, localizados na Praia de Iracema e na primeira etapa do Parque Rachel de Queiroz. Em ambos os locais foi possível observar empecilhos para o pleno uso dos equipamentos, seja nas estruturas ou no próprio acesso aos toaletes.

“A gente enche a garrafa de sabão aí o pessoal vem e leva. Toda hora a gente enche e quando vira as costas está seco”, comenta uma funcionária que terá a identidade preservada, e também ressalta falta de zelo com os equipamentos.

Na Praia de Iracema, por exemplo, local que concentra três complexos de banheiros com dez cabines cada, o problema é facilmente percebido logo na entrada, com mictórios cobertos por sacos plásticos para evitar o uso. Quem precisa utilizar o sanitário dispõe de zero privacidade, visto que em algumas cabines, metade da porta já se foi, deixando descobertos o vaso e o usuário.

Eventuais flagrantes desses danos ao patrimônio podem ser reportados diretamente a agentes de segurança, como policiais ou guardas municipais presentes na região. As denúncias também podem ser feitas através do telefone 190.

O dano ao patrimônio público, como visto nos banheiros públicos, é descrito como infração grave no código da cidade e o responsável pelo ato pode ser penalizado com pagamento de multa, reparação ou reposição do objeto quebrado.

Enquanto as câmeras não chegam, as manutenções aparecem como solução imediata, mas temporária, para os problemas nos banheiros. Já este ano, os complexos dispostos por toda a avenida Beira-Mar tiveram nova intervenção iniciada na última semana de janeiro.

Dicas para o bom uso e higiene dos banheiros públicos

​

Para o titular da Secretaria Regional II, George Lima (Solidariedade), é necessário que além das intervenções da Prefeitura os espaços também contem com o cuidado dos usuários para uma melhor condição de uso.

“O trabalho de manutenção desses equipamentos permite que os banheiros estejam sempre aptos a atender quem frequenta a região. No entanto, muitos itens repostos, como sifões, assentos e lâmpadas, são constantemente furtados e danificados, o que compromete a conservação do espaço. Então tem que haver uma conscientização dos usuários de que aquele bem é da população e que atende a centenas de pessoas”, afirma o secretário, em nota.

Conforme publicado pelo O POVO no último dezembro, os toaletes estavam há três meses sem trabalhos de recuperação. Ainda em nota, a Seger afirmou que manutenção desse tipo serão realizados a cada dois meses, sendo intensificados em períodos de maior movimentação, como carnaval, férias e réveillon, ou em caso de demandas específicas.

Banheiros do Parque Rachel de Queiroz são inacessíveis pela manhã

Além da região da Beira-Mar, os parques Rachel de Queiroz, no Presidente Kennedy, e o da Lagoa do Opaia, no bairro Aeroporto, completam as áreas de lazer da Capital que dispõem de banheiros públicos para os usuários. No entanto, o primeiro fornece o serviço apenas nos período da tarde e noite, já que no turno da manhã, os toaletes permanecem trancados.

O POVO esteve no Parque Rachel de Queiroz durante a última terça-feira, 4, para averiguar a atual situação do equipamento, entretanto, foi surpreendido por trancas e cadeados nas portas. Conforme transeuntes no Parque, esse é o cenário de todos os dias, já que os funcionários da empresa terceirizada responsáveis pela manutenção só chegam depois do meio-dia.

“A própria população fez na época [da inauguração] manifestações junto a Regional. A Regional tomou a frente e fez. Só que os banheiros ficam fechados durante a manhã. Só abrem à tarde com a boa vontade da empresa que presta serviços”, comenta o autônomo Antônio Mesquita, 37, frequentador do Parque.

Banheiro público do Parque Raquel de Queiroz fica fechado durante as manhãs devido à ausência de profissionais terceirizados Crédito: Samuel Setubal

Assim como na Beira-Mar, o mau uso tem surgido como um problema para a manutenção dos lavabos. Ainda conforme usuários do Rachel de Queiroz, os banheiros ainda não estão em situação crítica como os da Praia de Iracema, mas já apresentam pias e sanitários quebrados.

“Está bom, mas tem uma [cabine] aqui que já quebraram. Quebraram vaso, quebraram a porta. O das mulheres eu não tenho acesso, mas o dos homens são bem direitinhos, por enquanto tudo ok”, pontua Apurinan Rocha, 58, que também visita o Parque frequentemente.

Questionada sobre o horário de funcionamento do Parque Rachel de Queiroz, a Secretaria Regional III informou que o espaço deveria estar aberto no turno da manhã, das 6 às 11 horas, contando com a presença de um funcionário, e também das 13 horas até meia-noite, com dois funcionários à tarde e mais uma dupla à noite.



O órgão também afirmou que está investigando o motivo dos banheiros estarem fechados durante as manhãs e que em caso de descumprimento do acordado com a empresa prestadora de serviços, irá imediatamente retomá-los.