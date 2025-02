Projeto para população de rua em Fortaleza deve ser apresentado em fevereiro

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

O gestor afirmou que é preciso fazer uma "profunda intervenção", contemplando serviços de assistência social, saúde e moradia. Conforme Evandro, houve ampliação do valor do aluguel social, de R$ 420 para R$ 600.

Fortaleza terá ações específicas voltadas à população em situação de rua em fevereiro. Informação é do prefeito Evandro Leitão (PT) durante entrevista à rádio O POVO CBN na manhã desta terça-feira, 4.

Uma das lideranças do grupo, Alexandre Moreira, apontou que o número de pessoas que vivem na ruas tem aumentado todos os anos, mas destacou que não existem projetos para acompanhar essa demanda.

A Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) informou que Fortaleza conta com três acolhimentos municipais para pessoas em situação de rua. Contudo, Alexandre diz que precisaria de mais "cinco" equipamentos assim para suprir necessidade.

A necessidade da criação de abrigos também se faz maior com a aproximação da quadra chuvosa (entre fevereiro e maio). De acordo com Alexandre, as chuvas tornam a situação das pessoas que vivem em vielas ainda mais difícil, principalmente quando se tratam de idosos, pois são os mais vulneráveis.

Prefeitura não têm uma casa de acolhimento própria para idosos, mas SDHDS frisou anteriormente ao O POVO que prioriza esse público em outras casas de acolhimentos municipais. Também já há contrato assinado para a construção da primeira Instituição Municipal de Longa Permanência para Idosos (ILPI). (Colaborou Gabriela Almeida)