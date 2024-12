Servidores da Prefeitura de Iguatu anunciam greve por atraso no 13° salário

Prefeitura de Iguatu diz que o atraso no pagamento de 13° salários de servidores ocorre devido a bloqueios nas contas do município

Funcionários da Prefeitura de Iguatu, distante 388,82 km de Fortaleza, anunciaram greve geral e realizaram uma manifestação no Centro do município nesta segunda-feira, 23, para reivindicar o pagamento do 13° salário. O atraso ocorre por conta de bloqueios nas contas públicas do município.

Na ocasião, manifestantes carregavam cartazes em que cobravam o prefeito Ednaldo Lavor (PSD). Frases como “Pague nosso 13°”, “Trabalhamos para viver, salários em dia já” e “Não aceitaremos nota, queremos o nosso 13°” estavam escritas e erguidas pelos participantes do ato.