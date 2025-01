Volta às aulas na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza começa nesta quinta, 30

Durante a cerimônia de abertura do ano letivo, Evandro Leitão se comprometeu com a universalização da climatização nas salas da Rede Municipal de Ensino / Crédito: Divulgação/Ascom SME

Alunos, professores e gestores se reencontraram nesta quinta-feira durante a volta às aulas na rede municipal de educação de Fortaleza. Durante a cerimônia de abertura do ano letivo 2025, realizada na Escola Dom José Tupinambá da Frota, no bairro Bela Vista, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que pretende transformar o ensino na Capital em uma referência nacional. A valorização dos profissionais de educação da Rede Municipal de Ensino é um dos focos da Prefeitura de Fortaleza, de acordo com Evandro Leitão. No evento, o prefeito destacou o envio da proposta de reajuste do piso salarial da categoria em 6,27%, anunciada na terça-feira, 28. A proposta foi aprovada na quarta-feira, 29, durante assembleia realizada pelo Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute).

“A participação se dá através do diálogo. E é isso que nós estamos sempre buscando. Isso, de forma muito concreta, aconteceu agora na educação com o reajuste de 6,27% do piso. Ao que me consta, dos poucos anos, nos últimos dez anos, é uma das primeiras oportunidades que o ano letivo começa sem greve dos professores. E isso é graças ao diálogo”, pontua. A melhoria da estrutura física das escolas também foi destacada por Evandro Leitão. Durante o evento, o gestor se comprometeu com a universalização da climatização nas salas da Rede Municipal de Ensino e com a garantia de uma merenda escolar de qualidade. “Referência também em estrutura física para os nossos alunos, com todas as salas climatizadas. Nós temos 15% da nossa rede de escolas que são climatizadas. Nós queremos chegar ao final dos nossos quatro anos com toda a rede climatizada. E isso proporcionando uma melhor condição de trabalho para os nossos profissionais e também para os nossos alunos", afirmou.

Em 2025, de acordo com a Secretaria Municipal da Educação (SME), a Rede Municipal de Ensino conta com 621 unidades escolares, sendo 327 escolas municipais, 186 Centros de Educação Infantil (CEIs) e 108 creches parceiras. Dessas, apenas 15% das unidades da rede possuem ar-condicionado, conforme destacou Evandro Leitão. Para o secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar, a projeção do prefeito em climatizar 100% das salas de aula é uma decisão pioneira. "Poucos locais do Brasil têm isso, eu digo quase nenhum. Então isso é muito importante. Ele está olhando para a condição melhor do trabalho. Tem sala de aula que três da tarde ninguém consegue assistir aula, isso é uma demanda antiga, isso é histórico. Tem 30, 40 anos que as pessoas pedem isso", afirmou. Sem definir datas, o prefeito afirmou ainda que pretende cumprir a promessa de ampliar o Passe Livre Estudantil para os finais de semana. O gestor destacou que recebeu a gestão municipal com uma série de inadimplências e pediu paciência quanto à divulgação do prazo.

"Seria irresponsabilidade da minha parte se a gente dissesse que seria agora, nos próximos meses que nós iríamos implantar. Mas é o que eu posso dizer, é que todos os meus compromissos de campanha eu irei honrar. E o passe livre estudantil, a extensão durante os finais de semana, eu também irei implantar. Peço só um pouquinho de paciência", explicou. Volta às aulas Rede Municipal: fomento às atividades lúdicas e esportivas substitui o uso de celulares em sala de aula No bairro Pirambu, o professor de Ciências da Escola Municipal Cristo Redentor, Guilherme Élder, conta que o retorno às aulas foi tranquilo. Segundo ele, os alunos pareciam bastante empolgados em voltar à escola, mesmo diante dos novos desafios que devem ser encarados durante o ano letivo, especialmente após a proibição do uso de aparelhos eletrônicos de uso individual em sala de aula. A Lei nº 15.100/2025, que restringe o uso de celulares em sala de aula, foi sancionada pelo presidente Lula (PT) no dia 13 janeiro, pouco antes da volta às aulas.