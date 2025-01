Jiboia é resgatada em bairro de Fortaleza nesta quarta-feira, 29

Na manhã desta quarta-feira, 29, uma cobra da espécie jiboia foi resgatada no bairro Jangurussu, em Fortaleza. A ação contou com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), que realizaram o resgate de forma segura.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a equipe atendeu a ocorrência de resgate na Travessa Frederico Paiva, no bairro Jangurussu, após informações que o animal estaria solto no local.