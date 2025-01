Daqui a alguns dias, Lula assinará R$ 30 bi em contratos para sistema portuário, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve assinar, em alguns dias, contratos que somam R$ 30 bilhões em investimentos nos setores naval e portuário.

"Não tenho dúvida de que o governo chegará muito fortalecido em 2026, porque temos grandes entregas sendo feitas. E o setor portuário quer contribuir cada vez mais com a agenda do desenvolvimento do Brasil", disse ele em evento no Palácio do Planalto.