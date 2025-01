Dinheiro falso e cigarros eletrônicos são apreendidos no Aeroporto de Fortaleza

Em operação realizada no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará, a Receita Federal apreendeu seis encomendas postais contendo o valor de R$ 1.000 em cédulas falsas, além de cigarros eletrônicos, oito unidades de popper (conhecidos como droga do amor) e ampolas de mounjaro (medicamento para diabetes). A ação contou com a atuação de agentes caninos.

Os itens vinham de São Paulo e tinham como destino a capital cearense. Apreensão foi realizada em uma operação de rotina efetuado pela Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal, que contou com a participação dos agentes caninos Ithor, Saymon e Bachar.