Quanto controle a China realmente tem sobre o Canal do Panamá

Getty Images Navio chinês navega nas eclusas de Cocolí, no Canal do Panamá, em 2018 Em seu primeiro discurso após a posse como presidente dos Estados Unidos na segunda-feira (20/1), Donald Trump repetiu uma ideia que já havia insinuado dias atrás: a convicção de que "soldados da China" estão "operando de forma cordial, mas ilegal, o Canal do Panamá". A afirmação foi desmentida por autoridades panamenhas e chinesas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, declarou repetidamente que isso é "um disparate", enfatizando que não há "absolutamente nenhuma interferência chinesa" no canal.

Nas últimas semanas, Trump ameaçou retomar o canal à força, alegando que são aplicadas tarifas "exorbitantes" para embarcações americanas, outra afirmação refutada pelas autoridades panamenhas. A estratégica via navegável, responsável por cerca de 5% do volume do comércio marítimo mundial, é administrada pela Autoridade do Canal do Panamá, uma entidade do governo panamenho, e não por soldados chineses. Ainda assim, a declaração imprecisa de Trump reflete a preocupação de alguns funcionários americanos com os investimentos significativos da China no canal e em sua infraestrutura adjacente.

A história do Canal Os Estados Unidos tiveram um papel fundamental na construção e administração da hidrovia que une os oceanos Atlântico e Pacífico. Após uma tentativa fracassada da França de construir o canal, os Estados Unidos adquiriram os diretos de realizar o projeto. Getty Images A construção foi concluída em 1914 A construção do canal foi concluída em 1914.

Ele permaneceu sob controle americano até 1977, quando o então presidente Jimmy Carter assinou um tratado para ceder gradualmente o canal ao Panamá - uma medida que Trump já classificou como "tola". Desde 1999, a Autoridade do Canal do Panamá, que pertence ao governo panamenho, mas que opera de forma independente, assumiu o controle exclusivo sobre as operações da via interoceânica. Os acordos firmados entre os EUA e o Panamá determinam que o canal será permanentemente neutro, mas que os EUA se reservam o direito de defender qualquer ameaça à neutralidade do canal utilizando força militar.

Qual é o papel da China nas operações do canal? Não há evidências públicas de que o governo chinês exerça qualquer controle sobre o canal, mas empresas chinesas possuem uma presença significativa na região. De outubro de 2023 a setembro de 2024, a China representou 21,4% do volume de carga que transitou pelo Canal do Panamá, tornando-se o segundo maior usuário, atrás apenas dos Estados Unidos. Nos últimos anos, a China também realizou investimentos substanciais em portos e terminais próximos ao canal.