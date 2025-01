O vômito de 66 milhões de anos descoberto na Dinamarca

O caçador de fósseis Peter Bennicke encontrou o fóssil em Stevns Klint, um penhasco no leste do país.

Bennicke levou os fragmentos para serem examinados no Museu da Zelândia Oriental, que confirmou se tratar de um vômito de dinossauro, que poderia ser datado do final do período Cretáceo, 66 milhões de anos atrás — uma época em que dinossauros, incluindo o Tiranossauro Rex e o Triceratops, não estavam extintos.

Jesper Milan, paleontólogo e curador do museu, disse à BBC que era "verdadeiramente uma descoberta incomum", pois ajuda a explicar as relações na cadeia alimentar pré-histórica.

"Isso nos diz algo sobre quem comia quem há 66 milhões de anos", disse ele.