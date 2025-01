João Cordeiro x Santos Dumont: cruzamento é interditado para obras do Metrofor

O tráfego no cruzamento da rua João Cordeiro com a avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota, sofreu desvios de rota para o avanço das obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor). De acordo com a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), a previsão é de que as intervenções na região durem dois anos.

Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania da Prefeitura de Fortaleza (AMC) orienta que quem trafega pela rua João Cordeiro, na altura da avenida Santos Dumont, deve desviar à direita; em seguida, à esquerda na rua Antônio Augusto; à esquerda na rua Costa Barros; e, por fim, à direita para retornar a João Cordeiro.