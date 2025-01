Emergência climática será tema da 1ª Conferência de Meio Ambiente de Fortaleza

A cidade de Fortaleza realiza, no próximo dia 24, a primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente, cujo tema será “ Emergência Climática : O Desafio da Transformação Ecológica”. O evento ocorrerá no auditório da Escola Superior do Parlamento Cearense (Uniparce) a partir das 13 horas.

As Conferências Municipais do Clima fazem parte da primeira etapa da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente e visam incentivar a participação social na definição de ações e propostas que apoiem a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.