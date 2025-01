Homem é preso por manter esposa e filha em cárcere privado em Fortaleza

Após negociações, mãe e filha foram libertas. O suspeito foi autuado pelos crimes de violência doméstica e cárcere privado. Caso aconteceu no bairro Henrique Jorge

Um homem de 50 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira, 24, por manter esposa e filha em cárcere privado. O caso ocorreu no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. Após negociações com a equipe policial, as vítimas foram libertas.

O suspeito foi contido dentro do imóvel e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado pelos crimes de violência doméstica e cárcere privado.