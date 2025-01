Estrutura de obra de demolição cai sobre casa no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza

A DC declarou que a empresa responsável pela demolição deverá se responsabilizar por todo e qualquer dano que ocorra nos imóveis vizinhos.

Já a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informou que a empresa responsável foi notificada imediatamente para tomar as providências necessárias e garantir a segurança e do imóvel danificado. “Além disso, serão instaladas proteções adicionais para garantir a segurança dos imóveis no entorno do prédio”, disse.

Quanto ao prédio, a Seinf informou que a demolição dele foi determinada pela Justiça por meio de uma ação civil, que apontou risco iminente de desabamento. A decisão judicial determinou que a Prefeitura de Fortaleza realizasse a remoção da edificação.