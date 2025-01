Ipom Summit 2025 celebra 15 anos do Instituto Povo do Mar

/ Crédito: Instituto Povo do Mar (Ipom)

A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), idealizados pela Organização das Nações Unidas (ONU), são o mote do Ipom Summit 2025, que marca a comemoração de 15 anos do Instituto Povo do Mar (Ipom), sediado em Fortaleza.

A programação ocorre na barraca Almar, na Praia do Futuro, e segue até o próximo dia 23, com palestras de especialistas e profissionais do terceiro setor a fim de discutir práticas sustentáveis em governança, transparência, advocacy e estratégias de impacto socioambiental, incluindo Teoria U e gestão de mudança, gestão financeira e qualidade de vida, sustentabilidade 4.0, governança e oficina prática de ESG.