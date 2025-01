Por conta das chuvas, orla de Fortaleza tem quase todos os pontos impróprios para banho

A maior parte do litoral de Fortaleza está imprópria para banho de mar neste fim de semana. Apenas quatro trechos , dos 33 observados, estão indicados para os banhistas. A informação foi divulgada no boletim de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira, 17, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Praias próprias para banho de mar em Fortaleza

O levantamento é feito por meio da coleta da água na região mais usada para recreação em cada praia. A análise foi realizada nos três setores da cidade: leste, centro e oeste. Veja os pontos próprios e impróprios em cada setor:

Praias próprias para banho no setor leste

Praia do Futuro, no trecho da Rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares.

Praia da Abreulândia, no trecho da Rua Teófilo Ramos.

Praia própria para banho no setor centro

Praia de Iracema, no trecho da avenida Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica.

Praia própria para banho no setor oeste

Praia do Pirambu, na altura da avenida Filomeno Gomes.



Praias impróprias para banho de mar em Fortaleza

A maioria das praias apresenta condições inadequadas, com destaque para os seguintes pontos:

Praias impróprias no setor Leste:

Praia do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.

Praia do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

Praia do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.



Praia do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.



Praia do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.



Praia do Futuro - Na altura da Av. Carlos Jereissati



Praia do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brigido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01



Praia do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I



Praia do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus



Praia do Titanzinho - Praia do Titanzinho



Praia da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba

Praias impróprias no setor Centro:

Praia do Meireles na altura da Av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar.



Praia do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Praia do Meireles - Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro



Praia de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho



Praia de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Praias impróprias no setor Oeste:

Praia da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges



Praia da Formosa - Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda



P. da Colônia - Ao final da Av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.



Praia do “L” - Na altura da rua Dr. Theberge



Praia do Coqueirinho - Próximo ao Projeto 4 varas (Horta)



Praia das Goiabeiras - Na altura da rua Coqueiro Verde



Praia da Barra do Ceará - Na altura da rua Bom Jesus



Praia da Barra do Ceará - Na altura da rua Rita das Goiabeiras



Praia da Barra do Ceará - Foz do Rio Ceará

Com a proximidade do verão, a Semace reforça aos banhistas a necessidade de consulta ao boletim de balneabilidade antes de planejar atividades nas praias. O documento está disponível no site e no aplicativo da instituição (semace.ce.gov.br).