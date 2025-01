Igreja Católica pede que Justiça francesa investigue agressões sexuais do falecido abade Pierre

A Igreja Católica anunciou, nesta sexta-feira (17), que pediu à Justiça francesa que investigue as supostas agressões sexuais do falecido abade Pierre, uma medida altamente simbólica contra as ações do outrora ícone da luta contra a pobreza.

O presidente da Conferência Episcopal da França (CEF), Eric de Moulins-Beaufort, anunciou na rádio RMC que pediu ao Ministério Público de Paris na terça-feira que abrisse uma investigação sobre o religioso.