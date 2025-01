BP anuncia milhares de cortes de emprego para 'reduzir custos'

"Entendo e reconheço a incerteza que isto causa para todos aqueles cujos trabalhos podem estar em risco, bem como o impacto que isto pode ter nos colegas e nas equipes", escreveu o diretor-executivo do grupo, Murray Auchinclos, em uma carta aos funcionários.

A empresa, que emprega 87.800 pessoas em 61 países, anunciou resultados de 2024 muito abaixo do esperado.

O grupo informou em outubro uma queda no lucro do terceiro trimestre de até US$ 206 milhões (R$ 1,2 bilhão na cotação atual), em comparação aos US$ 4,9 bilhões (R$ 24,4 bilhões no valor da época) no mesmo período do ano anterior, atingido por margens de refino mais baixas, vendas fracas e amortizações de ativos, em meio à queda dos preços.