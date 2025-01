Homem reclama de uso de drogas na calçada de casa e é morto; adolescente é suspeito

Um homem com deficiência auditiva foi morto a tiros depois de reclamar sobre o uso de drogas na calçada da casa da vítima. O caso foi registrado no dia 9 de dezembro do ano passado, no município do Crato, a 538 quilômetros de Fortaleza. O suspeito, um adolescente de 17 anos, foi apreendido nesta terça-feira, 14.

Conforme o titular da Delegacia Regional do Crato, delegado Daniel Leite, a vítima estava na própria casa quando reclamou da atitude do adolescente, que fazia uso de maconha na calçada. O jovem teria ido embora, inconformado, e se armou com uma espingarda.