Motociclista levanta saia de passageira após deixá-la na porta de casa no bairro Cristo Redentor

Conforme as informações preliminares, a denúncia partiu, inicialmente, do companheiro da vítima, que teria visto a cena por meio das câmeras. A mulher trabalha no período da noite e chegava em casa pela manhã, por volta das 7 horas.

Câmeras de vigilância flagraram o momento em que um motociclista levanta a saia de uma mulher que ele havia transportado, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. Caso aconteceu no sábado, 11, e a Polícia Civil investiga uma denúncia de importunação sexual .

O POVO mostrou, em reportagem no dia 5 de janeiro, que o Ceará registrou, entre 2019 e outubro de 2024, 1.357 casos de estupro em via pública. Nos últimos seis meses do ano passado foram 638 denúncias de importunação no meio da rua.