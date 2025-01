Corpo de mulher é encontrado com sinais de violência dentro de rio em Fortaleza

O corpo de uma mulher foi encontrado com sinais de violência dentro do rio Maranguapinho, no bairro Parque São José, em Fortaleza. A vítima, ainda não identificada, foi encontrada na tarde desse domingo, 12. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Equipes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência e colheram indícios para auxiliar na investigação do caso.