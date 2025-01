LA Kush Cake: novo composto de maconha é apreendido em carga no Aeroporto de Fortaleza

A Receita Federal apreendeu 5,5 kg de cocaína, pacotes com drogas sintéticas e uma pequena quantidade de LA Kush Cake, droga híbrida com propriedades psicoativas no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza, no bairro Serrinha, na Capital.

A apreensão do material ilícito aconteceu nesta quinta-feira, 9, durante operação de rotina da Divisão de Vigilância e Repressão da 3ª Região Fiscal, responsável pela fiscalização de cargas no aeroporto.