Condenado por desviar mais de R$ 1 milhão do TRT é preso em Fortaleza

O foragido foi localizado enquanto se deslocava com familiares após um almoço na área turística de Fortaleza. Ele foi condenado, em primeira instância, a 14 anos de prisão em regime fechado, por improbidade administrativa pelo juiz Ricardo Ribeiro Campos, da 17ª Vara Federal do Ceará, em 2013.

O ex-servidor público Ernando Veras Leitão, de 57 anos, condenado por desviar mais de R$ 1 milhão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª região (TRT-7) , em Crateús, foi preso nessa quarta-feira, 8, pela Polícia Federal (PF).

De acordo com a PF, após a prisão, ele foi conduzido à sede da Polícia Federal no Ceará e, em seguida, transferido ao sistema prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Ex-servidor fraudou 150 processos judiciais durante dez anos

A condenação apontou que o condenado fraudou 150 processos judiciais do TRT durante dez anos. Veras se apropriou de pelo menos R$ 1 milhão de custas judiciais. A fraude foi descoberta em fevereiro de 2010 pelo juiz do Trabalho Robério Maia de Oliveira, que na época respondia pela unidade de Crateús.

De acordo com o magistrado, o dinheiro da fraude ia parar em uma conta particular, por meio de transações que envolviam as contas da ex-esposa do servidorm, identificada como Elizabeth Morais Machado.

Segundo a sentença, o ex-servidor “valendo-se da condição de servidor público federal desviou valores de contas judiciais, que estavam à disposição do juízo trabalhista”.