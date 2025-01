Como fazer o alistamento militar feminino em Fortaleza

Mulheres podem se alistar voluntariamente até 30 de junho de 2025. Saiba quem pode participar, como funciona o processo e as vagas disponíveis

Pela primeira vez na história, mulheres podem se alistar voluntariamente nas Forças Armadas do Brasil. O processo começou em 1º de janeiro e segue até 30 de junho de 2025, permitindo que jovens de 18 anos escolham entre servir ao Exército, Marinha ou Aeronáutica.

De acordo com o Exército Brasileiro , podem se inscrever mulheres nascidas em 2007 que completam 18 anos em 2025. O processo pode ser feito presencialmente em juntas militares ou online. É importante lembrar que o alistamento feminino é voluntário, diferentemente do masculino, que é obrigatório.

O decreto que regulamenta o alistamento foi publicado em 28 de agosto de 2024 no Diário Oficial da União, assinado pelo presidente Lula e pelo ministro da Defesa, José Múcio.

Entre as cidades participantes, destacam-se:

Caso a candidata desista antes da incorporação, não será obrigada a seguir no serviço. Já as que não comparecerem a alguma etapa serão automaticamente desclassificadas.

Fortaleza (Exército e Marinha);



Brasília (todas as forças);



São Paulo, Guaratinguetá e Pirassununga;



Manaus (Exército e Aeronáutica);



Rio de Janeiro (todas as forças);

A lista completa está disponível no Plano Geral de Convocação, publicado pelo Ministério da Defesa.

Alistamento militar feminino: planejamento e ingresso gradual

O ingresso feminino será gradual, com previsão de até 20% das vagas destinadas a mulheres. Atualmente, as Forças Armadas recebem cerca de 85 mil alistados por ano, sendo o Exército a maior força, com 75 mil inscritos.

O Ministério da Defesa também prevê campanhas de incentivo para aumentar a adesão feminina nos quartéis. Essa iniciativa histórica marca um passo importante para a ampliação da inclusão nas Forças Armadas brasileiras.