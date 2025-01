Justiça Militar envia ao STF investigação sobre coronéis suspeitos de fazer carta golpista

Justiça Militar envia ao STF investigação contra coronéis do Exército, suspeitos de elaborar carta golpista em 2022 / Crédito: Fabio Lima

A Justiça Militar decidiu enviar ao Supremo Tribunal Federal (STF) o resultado da investigação que apurou a suposta participação de quatro coronéis do Exército na elaboração de uma carta golpista, de novembro de 2022, após vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e que pressionava o então comandante, o general Freire Gomes, a aderir à trama. A Justiça decidiu, na prática, que o julgamento da conduta dos oficiais militares, dois da ativa e dois da reserva, cabe ao STF, conforme deliberação do juízo da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em outubro de 2024, três desses coronéis já haviam sido indiciados criminalmente após descoberta da carta que pressionava a cúpula da Força e conclusão de inquérito realizado pelo Exército, que encaminhou à Justiça. Foram citados na apuração os oficiais militares Anderson Moura, Carlos Pasini e José Otávio Rezo.

À época, um quarto militar, o coronel Alexandre Castilho Bitencourt da Silva, chegou a ser citado durante a apuração, mas teve a investigação suspensa por uma decisão judicial provisória. O documento investigado, intitulado de “Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro”, teria sido utilizado para pressionar o general Freire Gomes a compactuar com o plano de golpe. Os quatro suspeitos de criar a carta são:



Anderson Lima de Moura, coronel da ativa;

coronel da ativa; Carlos Giovani Delevati Pasini, coronel da reserva;

coronel da reserva; José Otávio Machado Rezo, coronel da reserva; e

coronel da reserva; e Alexandre Castilho Bitencourt da Silva, coronel da ativa. Dois crimes do Código Penal Militar foram apontados contra os militares: publicar, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar (com pena de 2 meses a 1 ano de prisão); e incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar (pena de 2 a 4 anos de prisão). Sobre a carta

A carta foi encontrada no celular do ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid. Há suspeitas de que o documento foi elaborado em reunião entre militares em 2022. Tomás Paiva, general que está atualmente no comando do Exército, decidiu abrir uma sindicância após ter conhecimento do documento. A apuração apontou a participação de 37 militares ao todo na criação, assinatura ou disseminação da carta.