Limpeza dos canais de escoamento começa em nove bairros de Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.01.2025: Limpeza de canais de escoamento das chuvas. acompanhar a limpeza doa canal no Bairro Lagamar. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A limpeza dos canais de escoamento de águas das chuvas em Fortaleza foi iniciada nesta segunda-feira, 6, contemplando 11 pontos, distribuídos por nove bairros da Capital. De acordo com informações da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), até o fim da quadra chuvosa cerca de 60 passagens do tipo devem ser contempladas com o mutirão de limpeza e zeladoria. Intervenção, anunciada no último sábado, 4, pelo atual prefeito Evandro Leitão (PT), busca amenizar problemas como alagamentos de vias públicas, rotineiros na quadra chuvosa (de fevereiro a maio). Entre ações realizadas estão: retirada de resíduos sólidos, capina, varrição e desobstrução de bocas de lobo.

Os trabalhos estão sendo feitos nos bairros Aerolândia, Barroso, Benfica, Carlito Pamplona, Centro, Conjunto Ceará, Ellery, Jardim das Oliveiras e Quintino Cunha. Conforme Prefeitura de Fortaleza, mais de 500 profissionais foram destacados para atuar na limpeza dos canais durante a quadra chuvosa.

Conforme dados da antiga Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), extinta para o novo governo, Fortaleza tem 147 canais voltados ao escoamento de águas pluviais, dos quais 63 passaram por manutenção em 2024. Abreu Machado pontua que até o fim da quadra chuvosa o mutirão de limpeza vai contemplar 60 canais de escoamento de águas das chuvas. Após esse período, no entanto, gestor garante que a iniciativa vai seguir "fazendo parte do trabalho contínuo de zeladoria da Prefeitura, conforme a necessidade de cada local". "O serviço de limpeza urbana será uma das prioridades da gestão do prefeito Evandro Leitão, que, em parceria com a SCSP, vai oferecer para a cidade o comprometimento de reforçar a fiscalização da execução desses serviços, contando com planejamento e auxílio de equipes técnicas preparadas, com a contribuição de projetos de educação ambiental para incentivar a mudança de mentalidade e comportamento dos cidadãos quanto ao descarte do lixo", destaca o titular da pasta.

Machado também pontua a implementação de um plano integrado para eliminação efetiva dos pontos de lixo pela cidade", com atividade ocorrendo por meio de "ações de educação ambiental, fiscalização, intensificação das ações de limpeza, uso de dados de tecnologia e desenvolvimento de ações inovadoras". Neste último fim de semana o atual prefeito Evandro Leitão realizou uma vistoria no canal do Lagamar, situado no bairro Alto da Balança. Local já vinha recebendo intervenções desde dezembro último, ainda durante a gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT). Conforme publicado pelo O POVO no derradeiro mês de 2024, o equipamento era um dos canais consumidos pela sujeira na cidade, e está entre os pontos com ocorrência de alagamentos na quadra chuvosa. Passado um mês da visita, moradores da região afirmam que a limpeza já começou, mas não atingiu a totalidade do reservatório.

“Aqui já começou, está mais limpo. Mas lá pra dentro ainda está sujo. Tem muito o que fazer”, pontua o morador do bairro, Rogério Marques, 40. Imagens registradas em dezembro, bem como nesta segunda-feira, 6, mostram que apenas a área entre o viaduto Evandro Ayres de Moura e a passarela que corta o canal tiveram melhorias no período de um mês. Veja comparativo: ​ Fortaleza registrou 1.298 ocorrências durante quadra chuvosa em 2024 No último dia 4 de dezembro, data da primeira grande chuva da pré-estação na Capital, os sinistros já recorrentes, como alagamentos e desabamentos, foram registrados na Cidade.