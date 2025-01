Israel confirma que realizou incursão contra fábrica de mísseis na Síria em setembro

O Exército israelense confirmou, nesta quinta-feira (2), que dezenas de seus soldados foram transportados de helicóptero para a Síria em setembro para destruir uma fábrica subterrânea de mísseis financiada pelo Irã, uma instalação que Israel monitorava há anos.

Desde a queda do presidente sírio Bashar al Assad, deposto em 8 de dezembro por uma coalizão rebelde liderada por islamistas, Israel realizou centenas de ataques na Síria contra instalações militares. Com esses ataques, o país afirma que busca evitar que o arsenal do governo anterior caia nas mãos das novas autoridades.