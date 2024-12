Poste com risco de queda gera receio em moradores no bairro Parangaba, em Fortaleza

Um poste em risco de queda na avenida Carlos Amora, no bairro Parangaba, em Fortaleza, tem gerado preocupação entre os moradores. O equipamento, destinado a telecomunicações, está inclinado e apresenta risco de queda há anos, segundo relatos de moradores.

De acordo com o auxiliar de serviços gerais Gilvan Duarte, o poste apresenta risco de queda há muitos anos, mas que até o momento nada foi feito. “A gente fica com medo do poste cair a qualquer momento. É perigoso para pedestres, carros e motos. Já tiramos fotos, chamamos a Prefeitura e a Enel, e eles até vieram aqui, mas, infelizmente, nada foi resolvido”, lamentou.