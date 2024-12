Fortaleza tem 24 pontos próprios para banho no último fim de semana do ano

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-09-2024: Movimentação da Nova Praia de Iracema. Na foto, a Praia dos Crush.(Foto: Fernanda Barros/O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Durante o fim de ano, banhistas lotam as praias para o tradicional "pulo das sete ondas". Quem planeja participar da tradição este ano deve estar alerta: a orla de Fortaleza tem 24 pontos próprios para banho no último fim de semana de 2024. A informação está disponível no boletim de balneabilidade publicado nesta sexta, 27, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O órgão realiza semanalmente o levantamento de praias próprias e impróprias para banho na orla da capital alencarina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O levantamento é feito por meio da coleta da água na região mais usada para recreação em cada praia. Na Capital, são 33 pontos observados. O período de vigência do boletim vai da última segunda-feira, 23, até o próximo domingo, 29.

Praias próprias para banho de mar em Fortaleza O boletim divide a orla da Capital em três setores, veja os pontos próprios e impróprios em cada setor: Praias próprias no setor leste Toda a extensão do setor leste está própria para banho. Ele abrange as praias do Futuro, do Titanzinho, da Abreulândia e da Sabiaguaba.⁠

Praias próprias no setor centro Toda a extensão da Praia de Iracema está própria para banho, o que inclui trechos como a Praia dos Crush e o Aterrinho, onde tradicionalmente é realizado o Reveillón de Fortaleza. A Praia do Meireles também está própria, indo do Espigão da Rui Barbosa até o Espigão do Náutico, próximo à Feirinha da Beira Mar.