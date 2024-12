Avós da Praça de Maio encontram neto 138, levado durante a ditadura argentina

"Trata-se do filho de Marta Enriqueta Pourtalet e Juan Carlos Villamayor, nascido em dezembro de 1976. São, assim, 138 casos resolvidos nesses 47 anos de busca incansável pela verdade e pela identidade", afirmou em coletiva de imprensa a presidente das Avós, Estela de Carlotto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"No dia 10 de dezembro de 1976, o casal foi sequestrado em sua residência na Cidade de Buenos Aires durante uma operação realizada por agentes à paisana. Marta estava grávida de oito meses e meio", acrescentou Carlotto, ao falar no auditório do Espaço Memória e Direitos Humanos, onde funcionava o centro clandestino da Escola de Mecânica da Armada (ESMA).