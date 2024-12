Marina Íris se apresenta em festa de pré-Réveillon no Pirata Bar

Marina Íris se apresenta em Fortaleza no Pré-Réveillon no Pirata Bar com um repertório que reúne samba de todas as gerações

Acontece neste domingo, 29, o Pré-Réveillon do Samba de Iracema, no Pirata Bar, com apresentação da cantora carioca Mariana Íris. A artista se tornou uma grande representante do samba nas novas gerações e já contém gravações com Péricles, Diogo Nogueira e Moacyr Luz.

Marina possui três álbuns gravados: “Marina Íris”, de 2017, com canções autorais e também de grandes compositores, como Mário Lago, Moacyr Luz e Aldir Blanc. Além de “Rueira”, de 2018, e “Voz da Bandeira”, de 2019.