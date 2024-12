Motociclista morre após fugir de abordagem policial e colidir em árvore na Praia do Futuro

Um motociclista de 20 anos morreu após fugir de uma abordagem policial da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). De acordo com informações da Polícia, durante a fuga em alta velocidade, ele teria perdido o controle do veículo e colidiu com uma árvore. Caso aconteceu na avenida Zezé Diogo, na Praia do Futuro, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 25.

Uma mulher que estava na garupa da moto foi socorrida para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela. Uma equipe da Perícia Forense (Pefoce) foi acionada para o local.