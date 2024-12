Shalom celebra Natal com ação especial para pessoas em situação de rua em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 24.12.2024: Shalom amigo dos pobres, Casa São Francisco. ação de natal, com assistência a pesssoa em situação de rua, com cortes de cabelo, banho, entrega de roupas e ceia de natal após celebração da vigília de natal. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Na Casa São Francisco, no Centro de Fortaleza, os preparos natalinos começaram cedo. Na tarde desta terça-feira, 24, véspera de Natal, um grupo se reunia à frente do local para esperar o início da ação especial do Projeto Amigos dos Pobres, parte da Comunidade Católica Shalom, programada para às 14 horas. O trabalho diário da Casa, voltado ao acolhimento de homens em situação de rua, recebeu uma programação à altura das celebrações no mês de dezembro. Antes de se reunirem para a ceia, os assistidos pelo projeto receberam roupas e kits de higiene pessoal para o banho. Na entrada, alguns se dirigiam à fila para o corte de cabelo.

"Nosso intuito, como o próprio nome do projeto, é gerar esse vínculo de amizade. E, a partir desse vínculo, a experiência de ser família", relata o coordenador da Casa São Francisco, Thacio Romano. "Então, nada melhor que no Natal, um momento propício para festas entre famílias, esses laços de amizade serem ainda mais aprofundados".

Em fila, o processo é guiado por voluntários e segue uma ordem exata: primeiro, cada um pode escolher as suas roupas, que estão dispostas na mesa; depois, a fila para o banho, com os itens necessários à higiene. Jesus realmente nasceu dia 25 de dezembro? Por que comemoramos o Natal nesta data? CONFIRA O detalhe final, que causa sorrisos e acanhamento, é a hora do perfume. A postos, um voluntário pergunta: “querem um cheiro?” e, após um aceno de cabeça ou uma resposta positiva, o produto é espalhado nas mãos e no pescoço.

Com tudo finalizado, o destino é outro, próximo à Casa São Francisco: a rua Assunção. É no local que aguardarão o início da Missa da Vigília de Natal e, em seguida, conferir a apresentação de coral com um grupo de assistidos pela Casa. A ceia de Natal começa às 18h30min. “Nós temos uma coordenadora, chamada Letícia, que é uma das missionárias aqui da Casa. Ela me convidou, e eu entrei”, explica o coralista Paulo Catraro, 47, que faz parte da equipe. “Já tinha um pessoal que participava antes de mim. Eu acho legal esse negócio de música, sempre gostei”. O repertório a ser apresentado, diz Paulo, conta com as melodias “É Natal” e a clássica “Noite Feliz”. Ao ser perguntado se conseguia escolher a melhor, foi sincero: “Ah, é diferente. Porque ‘Noite Feliz’ eu já conhecia, e ‘É Natal’ eu não conhecia, entendeu? Cada uma é uma experiência diferente”.

A assistente social Célia Sílvia, que auxilia na distribuição de roupas durante a ação, destaca que a Casa São Francisco está de portas abertas de segunda-feira a sábado, para receber pessoas em situação de rua. “Os assistidos aqui entram 8h30min, tomam banho, tomam café (da manhã) e têm um tempo livre. De 10h30min às 11h30min, eles fazem uma atividade”, explica a voluntária. “Atualmente, nós encerramos um curso de Informática básica”.