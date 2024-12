Feto é achado em banheiro feminino de centro comercial em Fortaleza

Imagem de apoio: equipes da Polícia Militar do Ceará , da Polícia Civil e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas ao local / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Um feto, que teria aproximadamente quatro meses de gestação, foi achado dentro do banheiro do Maraponga Mart Moda, na tarde desta segunda-feira, 23, no bairro Maraponga, em Fortaleza. Ainda não há informações oficiais sobre quem teria deixado o feto no local. O POVO contatou a administração do centro comercial, que confirmou a situação. O caso teria sido percebido por volta das 16 horas, quando a equipe de limpeza encontrou o feto dentro de um dos boxes no banheiro feminino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante a higienização, uma funcionária identificou marcas de sangue no local e percebeu que havia algo dentro do vaso sanitário. Ao verificar mais de perto, constatou que se tratava de um bebê em formação.

“Conforme as informações repassadas durante ligação feita à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops/SSPDS), um feto teria sido localizado em um centro comercial do bairro. A ocorrência está em andamento”, descreveu o comunicado, na resposta ao O POVO. O gestor do Maraponga Mart Moda informou que uma nota oficial sobre o ocorrido deverá ser emitida nesta terça-feira, 24. População pode denunciar A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.