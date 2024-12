Três meses após incêndio, vagão da antiga Estação Otávio Bonfim segue abandonado

Considerado patrimônio histórico, último vagão da Estação Otávio Bonfim é destruído em incêndio. / Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

O solitário vagão enferrujado se destaca na paisagem dourada do pôr do sol na praça do bairro Farias Brito, em Fortaleza. Pessoas caminham e se exercitam ao redor, mas o mau cheiro da estrutura abandonada acua qualquer um que tenha interesse em se aproximar. O que restou da antiga estação Otávio Bonfim segue causando trastornos aos moradores do cruzamento da Bezerra de Meneses com a José Jatahy. Equipamento foi desativado em 2009.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O POVO acompanha a situação do equipamento desde maio, antes do incêndio que destruiu toda sua estrutura de madeira, em setembro deste ano. Três meses depois, a parte metálica segue no local acumulando lixo e mau cheiro, relatam os moradores.

LEIA MAIS| Prefeitura aguarda investigação para definir uso da antiga Estação Otávio Bonfim Alzira Porfírio, 67, mora no bairro há 50 anos, costuma levar uma cadeira para sentar-se nas sombras das árvores da praça e acompanhar o movimento de carros e pessoas. Ela conta que adorava viajar nos trens da estação, mas depois que foi desativada, o vagão que restou causou apenas dor de cabeça. “Ninguém pode passar ali por conta da catinga”, comenta. Alzira relata que pessoas em situação de rua usam o local para fazer suas necessidades, dormir e acender fogueiras para cozinhar.

Maria Fernandes, 77, é residente do local há dez anos. Soube do incêndio por meio de mensagens no WhatsApp de outros moradores. Ela relata que enquanto caminhava chegou a presenciar um casal tendo relações sexuais no vagão. "Eu apressei o paço e não voltei mais lá no mesmo horário, (o local) só estava servindo para isso." Moradores do entorno querem que vagão seja retirado Apesar da relevância histórica, os moradores expressam alivio e satisfação com o incêndio. “Ainda bem que tacaram fogo, agora ta melhor porque conseguimos ver o outro lado”, diz Katia Gomes, 50. Ela conta que quando fazia caminhada na praça, apelidou o local de “cagódromo”, devido às fezes no local. Outros habitantes da região compartilham da mesma visão de Katia. “Foi a melhor coisa que aconteceu com esse vagão. Ele perdeu a parte de madeira e agora conseguimos ver o outro lado, não tem mais como (alguém) se esconder”, diz Antônio de Pablo, 50.