Vagão da antiga Estação Otávio Bonfim é destruído em incêndio

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

O vagão que restou da antiga Estação Otávio Bonfim, no bairro Farias Brito, em Fortaleza, foi incendiado na madrugada deste domingo, 15. Segundo o Corpo de Bombeiros, o vagão perdeu toda a estrutura de madeira. Ninguém ficou ferido durante o incêndio.



Os bombeiros foram chamados por volta de 1h deste domingo e demoraram cerca de 40 minutos para controlar as chamas. A Perícia Forense (Pefoce) investigará as causas do incidente.

O POVO entrou em contato com o órgão sobre investigação e atualizará a matéria quando houver resposta.